В убийстве матери и близнецов в Кировграде сознался ее сожитель

Задержанный оказался ранее судимым за убийства, грабежи, угон и вымогательство. Как установили сыщики, с жертвой он познакомился около месяца назад. В день убийства, 22 сентября 2021 года, подозреваемый пришел к ней в гости со сладостями для детей и спиртным для себя и потерпевшей.