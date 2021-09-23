Задержан подозреваемый в убийстве матери и 4-летних близнецов в Кировграде

Напомним, 22 сентября 2021 года при разборе пожара в многоквартирном доме в Кировграде Свердловской области были обнаружены тела троих людей: женщины и двух детей. У женщины имелась травма головы, детям перерезали горла. По словам очевидцев, подозреваемого в убийстве жителя Нижнего Тагила задержали на выезде из Кировграда.