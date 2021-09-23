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Задержан подозреваемый в убийстве матери и 4-летних близнецов в Кировграде

23 сентября 2021, 05:16
Фото: 1МI
Правоохранителями задержан 38-летний мужчина, которого подозревают в убийстве матери и близнецов в Кировграде Свердловской области. Расследование взято на контроль в главке СКР.

22 сентября 2021 года правоохранители установили и задержали предполагаемого убийцу матери и двух ее 4-летних детей, сообщает Следственный комитет России.

Задержанный оказался ранее судимым. Следователи проводят комплекс следственных действия, направленных на установление обстоятельств и мотивов преступления. Расследование взял под личный контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Напомним, 22 сентября 2021 года при разборе пожара в многоквартирном доме в Кировграде Свердловской области были обнаружены тела троих людей: женщины и двух детей. У женщины имелась травма головы, детям перерезали горла. По словам очевидцев, подозреваемого в убийстве жителя Нижнего Тагила задержали на выезде из Кировграда.

Трупы близнецов и их мамы найдены в пожаре в Кировграде
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