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За убийство сокурсницы топором уралец получил 16 лет тюрьмы

15 сентября 2021, 07:42
Фото: 1MI
Житель Полевского признан виновным убийстве и ограблении своей сокурсницы. Он приговорен к 16 годам колонии строгого режима, а также двум годам ограничения свободы. Кроме того, его обязали выплатить 2 миллиона рублей родственникам погибшей.

В августе 2020 года мужчина убил свою знакомую. Он нанес ей 4 удара топором. Причиной совершения преступления стало наличие долгов в микрофинансовых организациях. На момент убийства мужчина задолжал уже более 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Убийца знал, что девушка получила кредит на покупку автомобиля и решил присвоить деньги себе.

По данным Следственного комитета Свердловской области, средства убитая хранила на банковской карте. Мужчине об этом было известно и, после убийства, он похитил платежный инструмент, а также ноутбук и сотовый телефон. Помимо того он взял из квартиры вещи, чтобы замаскироваться под убитую и снять деньги через банкомат.

Через некоторое время он был задержан. К тому времени мужчина уже успел потратить часть средств на погашение долгов.

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#Суд#Свердловская область#Тюрьма#Убийство#Общество
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