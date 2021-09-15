За убийство сокурсницы топором уралец получил 16 лет тюрьмы

По данным Следственного комитета Свердловской области, средства убитая хранила на банковской карте. Мужчине об этом было известно и, после убийства, он похитил платежный инструмент, а также ноутбук и сотовый телефон. Помимо того он взял из квартиры вещи, чтобы замаскироваться под убитую и снять деньги через банкомат.