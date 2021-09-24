Названа дата прощания с убитой и сожженной в Кировграде матери с близнецами

Напомним, тройное убийство произошло 22 сентября в Кировграде. Изрезанные ножом трупы матери и двоих ее 4-летних сыновей обнаружили пожарные, вызванные тушить квартиру на улице Центральный бульвар. На место ЧП прибыли спецслужбы, полицейским удалось вычислить и задержать убийцу. Им оказался неоднократно судимый местный житель Виталий Насртдинов, он уже дал признательные показания. Он познакомился с Полиной на автомойке около месяца назад. В тот день убийца пришел в гости со сладостями для мальчиков и алкогольными напитками для взрослых.