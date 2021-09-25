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Убившему знакомого пинком уральцу суд вынес приговор

25 сентября 2021, 09:08
Фото: 1Mediainvest.ru
Чкаловский райсуд Екатеринбурга вынес приговор многодетному отцу за убийство знакомого пинком в область ягодиц. Мужчина будет два года отрабатывать на благо государства.

Исправительные работы и ущерб для матери погибшего — таков итог суда над многодетным Виктором Нечкиным из Екатеринбурга, пишет Е1. Уральца признали виновным в причинении смерти по неосторожности. Свердловчанин будет работать два года на благо государства помимо основной занятости, а также выплатит пострадавшей стороне 49 тысяч материального и 800 тысяч морального вреда. Мужчина согласен с приговором только в части наказания, сумму морального вреда он планирует оспорить.

Напомним, инцидент произошёл 24 февраля в поселке Горный Щит. Нечкин во время обсуждения на повышенных тонах денежного вопроса пнул в область ягодиц своего знакомого Балукова, который в свою очередь не удержался на ногах и упал. Мужчина получил травму головы, от которой впоследствии скончался в больнице.

За смерть знакомого после пинка свердловчанину грозит до 2 лет тюрьмы
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