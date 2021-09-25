Убившему знакомого пинком уральцу суд вынес приговор

Исправительные работы и ущерб для матери погибшего — таков итог суда над многодетным Виктором Нечкиным из Екатеринбурга, пишет Е1. Уральца признали виновным в причинении смерти по неосторожности. Свердловчанин будет работать два года на благо государства помимо основной занятости, а также выплатит пострадавшей стороне 49 тысяч материального и 800 тысяч морального вреда. Мужчина согласен с приговором только в части наказания, сумму морального вреда он планирует оспорить.