Фестиваль в поддержку медиков «красной зоны» пройдет в Нижнем Тагиле

В 15 часов режиссер, педагог и музыкант Михаил Милькис расскажет о мастерстве актера театра и кино учащимся тагильского колледжа искусств. В 18-19 часов в фойе Театра драмы пройдет выставка, посвященная Чехову, а завершит мероприятия театральная постановка по произведениям Бунина и Чехова.