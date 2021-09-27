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Спасал подругу в шторм: на отдыхе в Испании погиб племянник уральского политолога

27 сентября 2021, 17:16
Фото: 1MI
Отдыхая в Испании, погиб родственник политолога Анатолия Гагарина из Свердловской области. 30-летний Данила Гагарин пытался вытащить из моря тонущую подругу, но разбился о скалы.

Политолог выразил соболезнования на своей личной странице в соцсети:

Очень горько понимать, что нет (какое страшное слово…) моего племянника Данилы. Погиб как герой. Царствие Небесное.

Данила Гагарин был инструктором по фитнесу, сообщает Telegram-канал SHOT. В день инцидента он вместе с женой решил экстремально отдохнуть — прыгать в волны во время шторма. Также вместе с парой отдыхала их подруга из Финляндии. Она прыгнула первой, однако не смогла выплыть, тогда мужчина бросился на помощь. Волной его отбросило на скалы, в результате Данила скончался. Жительница Финляндии тоже не выжила.

Напомним, 22 августа рыболов-любитель из Нижнего Тагила утонул на озере Аятское в Невьянском городском округе. Мужчина выпал из лодки.

Тагильчанин выпал из лодки на озере Аятское и утонул
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#Свердловская область#Испания#Утонул#Шторм#Политологи#Происшествия
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