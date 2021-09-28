Мужчина с пистолетом угрожал сотрудникам УК в Каменске-Уральском

Как стало известно, рабочие занимались устранением протечки в ходе подключения дома к отоплению на улице Алюминиевая, 78. Однако в один момент к ним вышел мужчина с оружием. Тогда один из сотрудников вызвал полицию. На данный момент остается неизвестным, настоящим ли был пистолет в руках уральца.
Стражи порядка обнаружили подозреваемого дома в состоянии опьянения. На месте инцидента работала оперативно-следственная группа, сообщает ИА «Время Пресс» со ссылкой на пресс-службу МО МВД Каменск-Уральский.
Напомним, 5 сентября стало известно, что в Екатеринбурге нетрезвый мужчина расстрелял стены квартиры своего соседа. Приехавшим полицейским он объяснил, что таким образом оборонялся.