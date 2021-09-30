Массовая авария на Макаровском мосту с легковушками и «МАЗ» произошла в Екатеринбурге

Около 15:00 30 сентября 2021 года на Макаровском мосту в Екатеринбурге столкнулись две легковушки и грузовик «МАЗ» с цистерной, сообщает E1.
Экстренные службы города работают на месте аварии, пострадавшую в одной из легковушек пассажирку доставили в больницу с ушибом грудного отдела позвоночника.
В ГИББД Екатеринбурга рассказали, что произошло так называемое «заднее» ДТП — в первый автомобиль въехали сзади остальные участники аварии. Причины устанавливаются.
Напомним, немногим ранее сегодня произошло ДТП с участием грузовика «КамАЗ» и пассажирским автобусом в районе микрорайона Светлый в Екатеринбурге. Оба автомобиля пострадали, пострадавших нет.