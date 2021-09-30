Спецназ забрал девочку у прятавшего ее отца и вернул матери из Нижнего Тагила

В результате мужчина с дочерью были найдены в Нижнем Тагиле. На место выехали представители органов опеки и психолог. Девочка была не в квартире, где отец проживал вместе с бабушкой, а этажом выше — у своего друга. После беседы отец вернул дочку матери.