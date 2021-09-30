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Убийца жены-блогера из Екатеринбурга лишился шанса на помилование

30 сентября 2021, 15:40
Фото: 1MI
33-летний Дмитрий Журавлев из Екатеринбурга, который получил 8 лет колонии за убийство жены-блогера Кристины Журавлевой, потерял возможность добиться смягчения приговора или пересмотра уголовного дела.

Приговор вступил в законную силу 21 сентября. До этого Журавлев не подавал апелляцию, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на пресс-службу Сысертского суда,

По словам двоюродной сестры осужденного, Дмитрий до сих пор пребывает в СИЗО-1 Екатеринбурга. В свердловском управлении ФСИН пояснили, что осужденные не отправляются в колонию по одному. После вступления приговора в законную силу должно пройти еще 10 дней.

Напомним, в апреле Дмитрий, в ходе семейной ссоры, задушил свою супругу и только через пять дней вывез тело в лесной массив под Екатеринбургом, арендовав для этого автомобиль. Девушку нашел случайный водитель, долгое время сыщики не могли установить личность убитой, так как родственники не обращались в полицию с заявлением о пропаже человека. Лишь 30 апреля сам осужденный заявил о пропаже жены.

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