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Posted 3 октября 2021, 10:30

Published 3 октября 2021, 10:30

Modified 29 ноября 2024, 18:22

Updated 29 ноября 2024, 18:22

Статус «Достояние Среднего Урала» будет учрежден в Свердловской области

Статус «Достояние Среднего Урала» будет учрежден в Свердловской области

3 октября 2021, 10:30
Фото: 1MI .
Идею об учреждении статуса «Достояние Среднего Урала» одобрил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он считает, что в регионе есть много достойных людей, кому можно его присвоить.

Идею об учреждении статуса выдвинула Общественная палата. Глава региона выделил Бажова с его сказами, Демидовых и их наследие, танк «Т-34», Крапивина и отряд «Каравелла» и другие известные бренды Урала.

Считаю, будет правильным, если предлагать свои варианты смогут все жители Свердловской области, написал Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

Для этого на сайте Общественной палаты будет организован специальный раздел. Итоги будут подводиться экспертами ежегодно 17 января в День образования Свердловской области.

Напомним, свердловские преподаватели, подготовившие призеров олимпиад будут получать денежные премии от 160 до 230 тысяч рублей.

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#Общество#Свердловская область#Евгений Куйвашев#Национальное достояние
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