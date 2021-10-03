Статус «Достояние Среднего Урала» будет учрежден в Свердловской области

Posted 3 октября 2021, 10:30
Published 3 октября 2021, 10:30
Modified 29 ноября 2024, 18:22
Updated 29 ноября 2024, 18:22
Идею об учреждении статуса выдвинула Общественная палата. Глава региона выделил Бажова с его сказами, Демидовых и их наследие, танк «Т-34», Крапивина и отряд «Каравелла» и другие известные бренды Урала.
Считаю, будет правильным, если предлагать свои варианты смогут все жители Свердловской области, написал Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.
Для этого на сайте Общественной палаты будет организован специальный раздел. Итоги будут подводиться экспертами ежегодно 17 января в День образования Свердловской области.
Напомним, свердловские преподаватели, подготовившие призеров олимпиад будут получать денежные премии от 160 до 230 тысяч рублей.