Тагильчане обратились в прокуратуру за отказ в уголовном деле на турагента-обманщицу

С указанным постановлением не согласны, считаем его необоснованным и незаконным по следующим основаниям: в ходе проведения проверки были направлены запросы туроператорам, а также получено судебное разрешение о наведении справок по операциям и счетам Забавиной О. В. Однако на момент вынесения Постановления об отказе в возбуждении уголовного дела ответы на указанные запросы в полном объёме не получены. Кроме того, не было допрошена Забавина О.В., написано в документе.