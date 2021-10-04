Тагильчане обратились в прокуратуру за отказ в уголовном деле на турагента-обманщицу

Posted 4 октября 2021, 02:20
Published 4 октября 2021, 02:20
Modified 29 ноября 2024, 18:23
Updated 29 ноября 2024, 18:23
24 сентября нам пришел отказ в возбуждении уголовного дела, а 30 сентября мы отнесли коллективную жалобу в прокуратуру. Еще один из пострадавших, которому также отказали в возбуждении уголовного дела в отношении Забавиной, написал жалобу отдельно от нас где-то неделю назад. Ответ должен быть в течение 10 дней, рассказала редакции TagilCity.ru одна из жертв мошенницы Юлия.
По ее словам, пострадавшие считают, что в полиции не провели достаточную проверку. Кроме того, сама Оксана Забавина не была допрошена, так как до сих пор скрывается.
С указанным постановлением не согласны, считаем его необоснованным и незаконным по следующим основаниям: в ходе проведения проверки были направлены запросы туроператорам, а также получено судебное разрешение о наведении справок по операциям и счетам Забавиной О. В. Однако на момент вынесения Постановления об отказе в возбуждении уголовного дела ответы на указанные запросы в полном объёме не получены. Кроме того, не было допрошена Забавина О.В., написано в документе.
Также пострадавшие считают, что действия Забавиной квалифицированы неверно по ст. 165 УК РФ (Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). Они хотят, чтобы статью квалифицировали как «Мошенничество» (159 УК РФ). Тагильчане написали, что Оксана Забавина преднамеренно ввела их в заблуждение, предоставила подложные документы и с корыстной целью завладела чужим имуществом и денежными средствами в свою пользу, причинив значительный материальный ущерб.
На основании вышеизложенного просим признать Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела незаконным, отменить его и направить дело на дополнительную проверку, сказано в жалобе.
В возбуждении уголовного дела отказано, потому что истекли сроки, пояснили редакции TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское».
Материалы отправляются в прокуратуру, чтобы не были нарушены процессуальные сроки. Прокуратура возвращает дело на дополнительную проверку, и сроки продлеваются. Как только дело будет возращено в полицию, сбор материалов продолжится, рассказали в ведомстве.
Напомним, от мошеннических действий турагента Оксаны Забавиной пострадал не один десяток тагильчан. Некоторые из них лишились денег и отдыха, некоторым она печатала фальшивые билеты на самолет, а 20 отдыхающим просто не купила билеты на обратный полет из Краснодара. Сама Забавина на связь не выходит, на сообщения не отвечает. Предварительно известно, что она уехала в Санкт-Петербург. Муж турагента обещал возвратить деньги всем пострадавшим, однако вернул лишь некоторым из них.