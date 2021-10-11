Инженерные системы в тагильском ГДДЮТ отремонтирует «Горсвет-НТ»

Posted 11 октября 2021,, 13:16
Published 11 октября 2021,, 13:16
Modified Сегодня, 06:57
Updated Сегодня, 06:57
Заказчиком выступало МУП «Тагилдорстрой», которое является генеральным подрядчиком для ремонта здания. Заявка «Горсвет-НТ» признана соответствующей закупочной документации, с компанией планируется заключить контракт на 64,1 миллиона рублей.
Работы предстоят достаточно объемные, на часть из них будем искать поставщиков, часть сделает МУП «Тагилдорстрой». Внутренние системы оборудует «Горсвет-НТ», рассказал редакции TagilCity.ru директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.
На забор, который будет возведен на время ремонта вокруг здания, кровлю, фасады, отделочные работы тоже будут искать подрядчиков. В концертном зале будет установлено современное индивидуальное оборудование, отметил Игорь Васильев.
ООО «Горсвет-НТ» работает с 2016 года. Основным видом деятельности организации является строительство жилых и нежилых зданий, директор компании — Константин Благинин. «Горсвет-НТ» выступал подрядчиком в 12 государственных контрактах на сумму 19,1 миллиона рублей для МКУ «Служба заказчика городского хозяйства», АО «Облкоммунэнерго» и других заказчиков.
Напомним, работы по ремонту инженерных систем в ГДДЮТ должны быть окончены до 31 мая 2022 года. В здании будет обновлено электричество, водоснабжение, канализация и отопление.