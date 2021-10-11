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Posted 11 октября 2021,, 13:16

Published 11 октября 2021,, 13:16

Modified Сегодня, 06:57

Updated Сегодня, 06:57

Инженерные системы в тагильском ГДДЮТ отремонтирует «Горсвет-НТ»

11 октября 2021, 13:16
Подрядчиком на выполнение инженерных систем в Городском дворце детского и юношеского творчества станет тагильская компания «Горсвет-НТ». Организация подала единственную заявку, аукцион признан не состоявшимся.

Заказчиком выступало МУП «Тагилдорстрой», которое является генеральным подрядчиком для ремонта здания. Заявка «Горсвет-НТ» признана соответствующей закупочной документации, с компанией планируется заключить контракт на 64,1 миллиона рублей.

Работы предстоят достаточно объемные, на часть из них будем искать поставщиков, часть сделает МУП «Тагилдорстрой». Внутренние системы оборудует «Горсвет-НТ», рассказал редакции TagilCity.ru директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.

На забор, который будет возведен на время ремонта вокруг здания, кровлю, фасады, отделочные работы тоже будут искать подрядчиков. В концертном зале будет установлено современное индивидуальное оборудование, отметил Игорь Васильев.

ООО «Горсвет-НТ» работает с 2016 года. Основным видом деятельности организации является строительство жилых и нежилых зданий, директор компании — Константин Благинин. «Горсвет-НТ» выступал подрядчиком в 12 государственных контрактах на сумму 19,1 миллиона рублей для МКУ «Служба заказчика городского хозяйства», АО «Облкоммунэнерго» и других заказчиков.

Напомним, работы по ремонту инженерных систем в ГДДЮТ должны быть окончены до 31 мая 2022 года. В здании будет обновлено электричество, водоснабжение, канализация и отопление.

64,1 млн выделено на ремонт инженерных сетей в тагильском ГДДЮТ
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