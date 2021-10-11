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Posted 11 октября 2021, 16:34

Published 11 октября 2021, 16:34

Modified 18 сентября 2022, 14:16

Updated 18 сентября 2022, 14:16

О правилах госпитализации с COVID-19 на Урале рассказал министр здравоохранения

О правилах госпитализации с COVID-19 на Урале рассказал министр здравоохранения

11 октября 2021, 16:34
Фото: 1MI.
Сюжет
Коронавирус
Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов ответил на вопрос, при каких условиях пациент, болеющий COVID-19, будет госпитализирован.

Как стало известно, находясь в среднетяжелом состоянии, больной все равно может остаться лечиться дома. Карлов отметил, что рассматривать вопрос о госпитализации нужно в том случае, если в течение трех дней у пациента сохраняется температура 38,5 градуса и выше, сообщает ТК «ОТВ». Также он подчеркнул, что пациенты в состоянии средней тяжести будут госпитализированы в том случае, если соблюдаются два из следующих признаков:

  • уровень сатурации опустился ниже 95%;
  • температура тела поднялась выше 38 градусов;
  • частота дыхательных движений больше 22;
  • имеются признаки пневмонии с распространенностью изменений в обоих легких более 25%.

Также обязательная госпитализация необходима для беременных, пациентов из группы риска и граждан, старше 65 лет с сопутствующими заболеваниями.

Напомним, в конце августа 30-летняя женщина из Краснотурьинска заболела коронавирусной инфекцией. У нее было диагностировано 36-процентное поражение легких, но она отказывалась добровольно лечиться из-за несовершеннолетних детей.

Больная COVID-19 принудительно госпитализирована по решению суда в Краснотурьинске
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#Коронавирус#Свердловская область#Здоровье#Госпитализация#Андрей Карлов
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