Подросток зарезал одноклассника во дворе школы в Дагестане

В отношении директора и завуча следственное управление СКР по Дагестану возбудило уголовные дела по статье «Халатность», сообщает «Коммерсант». В отношении руководителей ЧОПа, которые отвечают за порядок в учебном заведении, также заведено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».