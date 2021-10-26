СК подключился к войне главврача скандальной больницы в Первоуральске с Минздравом

Напомним, проверки в больнице в Первоуральске начались после смерти одного из пациентов. Очевидец сделал съемку в отделении лечебницы в тот момент, когда его сосед по палате начал задыхаться. На кадрах видно, что мужчина длительное время зовет на помощь врачей, но в коридоре больницы нет даже дежурной медсестры.