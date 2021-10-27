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За убийство 8-летней дочери жительнице уральской деревни грозит пожизненный срок

27 октября 2021, 10:55
Фото: 1MI
За убийство восьмилетней дочери жительнице деревни Нижнесергинского района грозит пожизненный срок. В отношении нее возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

По версии следствия, в ночь на 26 октября 2021 года 34-летняя женщина после ссоры убила свою дочь. В качестве орудия для совершения преступления она использовала нож. От полученных травм девочка скончалась на месте, сообщает пресс-служба СК по Свердловской области.

На данный момент по делу проводятся следственные действия. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

В отношении матери планируется направить в суд ходатайство об избрании для нее меры пресечения в виде заключения под стражу.

По словам главы пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, женщина является инвалидом второй группы. Она самостоятельно обратилась в полицию, позвонив в дежурную часть. Она сообщила, что к ней в дом проник бородатый мужчина и убил ее дочь.

Когда полицейские прибыли на место происшествия, то поняли, что никакого мужчины не было. В скором времени женщина сама призналась в содеянном. По ее словам, девочка капризничала и отказывалась ложиться спать.

На учете у специалистов женщина не состояла, но ранее обследовалась.

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#Дети#Свердловская область#Убийство#Нижние Серги#Происшествия
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