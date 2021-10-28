За кражу 20 тысяч рублей у пенсионерки на вокзале рецидивисту грозит тюремный срок

69-летняя жительница Нижнего Тагила заметила на вокзале мужчину, который держал в своих руках ее кошелек, и потребовала вернуть его. Как оказалось, преступник похитил кошелек из рюкзака пенсионерки в толпе в переходе на городском вокзале, сообщает штаб ЛО МВД России на станции Нижний Тагил.