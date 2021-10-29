Свыше двух тысяч пар немаркированной обуви изъято в Екатеринбурге

Обувь без специальных идентификационных знаков стояла на продаже в нескольких торговых павильонах, сообщает Уральское таможенное управление. В результате товар был изъят и арестован, а на владельца точки заведено дело по статье «Производство или продажа товаров и продукции, в отношении которых установлены требования по маркировке и (или) нанесению информации, без соответствующей маркировки».