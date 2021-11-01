Почти на 3 года осужден задавивший на трамвайных путях отца и сына екатеринбуржец

Авария произошла 14 декабря 2020 года. Обвиняемый ехал на «Ладе» по улице Техническая с превышением скорости, при этом на дороге был гололед. Мужчина не справился с управлением и выехал на трамвайные пути, где наехал на пешехода и его 6-летнего сына. В результате отец скончался на месте аварии, а ребенок через месяц в больнице.