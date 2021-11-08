Сотни уральцев оказались с просроченными QR-кодами из-за обновления на Госуслугах

Многие жители Екатеринбурга обнаружили, что их QR-коды уже просрочены, хотя еще вчера срок их действия составлял несколько месяцев. Всему виной обновление ПО на Госуслугах и вступление новых правил о единой форме сертификата.

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