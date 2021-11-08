TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Сотни уральцев оказались с просроченными QR-кодами из-за обновления на Госуслугах

8 ноября 2021, 04:38
Фото: 1МI
Многие жители Екатеринбурга обнаружили, что их QR-коды уже просрочены, хотя еще вчера срок их действия составлял несколько месяцев. Всему виной обновление ПО на Госуслугах и вступление новых правил о единой форме сертификата.

Многие екатеринбуржцы получили с обновлением на Госуслугах неприятный сюрприз: срок действия их QR-кодов теперь не 12 месяцев, как это было ранее, а всего полгода, сообщает E1 со ссылкой на недовольных уральцев.

Еще вчера срок действия моего сертификата на «Госуслугах» был один год, до 11 марта 2022-го, а сегодня стал до 11 сентября 2021-го,рассказал изданию жительница Екатеринбурга.

Если теперь просканировать такой QR-код, то получится красный цвет, соответственно, пройти в ТРЦ или многие другие общественные места не получится.

Грядущее изменение было анонсировано Минздравом в октябре текущего года, ведомство привело сертификаты о прохождении вакцинации против коронавируса к единой форме.

Но, при этом, Минздрав нигде не указывает, что срок действия сертификатов может сократиться вдвое. Подобные проблемы наблюдаются и в других регионах России, многие граждане в одночасье лишились возможности посещать ТРЦ и необходимые им общественные места.

Напомним, «новая реальность» наступила с 30 октября 2021 года в Свердловской области. Регион теперь живет по обязательным QR-кодам для доступа в «чистые зоны» в ТРЦ и общественные места.

«Где логика» и «Полный аут»: где и как проверяют QR-коды в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее

Материалы по теме
Бунтующие рестораны и автобусы по QR-кодам: фейки о COVID-19 в Свердловской областиУральцы хотят отменить QR-коды и собирают подписи в Генпрокуратуру в Нижнем ТагилеСвердловчанку не пустили в ТЦ с QR-кодом от иностранной вакцины в Екатеринбурге
#Россия#Обновление#Екатеринбург#Свердловская область#Просрочка#QR-код#Госуслуги#Коронавирус#Здоровье
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25