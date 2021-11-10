QR-коды в транспорте и нехватка медков. Итоги дня в Свердловской области

Из-за водителя, который отказался ставить прививку от коронавируса, дети из Малой Ляли под Нижним Тагилом не могут добраться до учебы в школу в поселок Горноуральский. Ситуация действительно сложная, так как нужно немалое время, чтобы найти того, кто будет возить детей. Родители настаивают на том, что не имеют претензий к водителю без вакцинации, однако директору пришлось уволить мужчину. При этом она отметила, что водитель был профессионалом, а дети и коллеги всегда уважительно к нему относились.