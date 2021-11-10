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QR-коды в транспорте и нехватка медков. Итоги дня в Свердловской области

10 ноября 2021, 17:03
Фото: 1MI
Похоже, что QR-коды введены надолго в ТЦ и ресторанах. А школьникам из Малой Лаи приходится учиться на дистанте, так как водитель отказался ставить прививку от COVID-19. Самые важные новости региона за 10 ноября — в итогах TagilCity.ru.

Ввести QR-коды в общественном транспорте попросили в региональном Союзе промышленников и предпринимателей. Речь идет о крупных городах, где работникам приходится самостоятельно добираться до производства. Между тем, полпред президента России в УрФО Владимир Якушев заявил, что введение кодов сохранится как минимум до Нового года. Также Якушев пояснил, что предпринимателей не стоит давить непосильными штрафами. Действительно, нужны ли такие ограничительные меры?

Якушев рассказал жителям Свердловской области о сроках введения QR-кодов
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Между тем, несмотря на пандемию COVID-19, в Нижнем Тагиле не хватает 220 медиков в больницах. Больше всего во врачах нуждаются ГБ № 4, Демидовская и Детская больницы. Самые востребованные специальности в тагильских больницах — это терапевты, анестезиологи-реаниматологи и медсестры.

220 медиков не хватает в больницах Нижнего Тагила
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Из-за водителя, который отказался ставить прививку от коронавируса, дети из Малой Ляли под Нижним Тагилом не могут добраться до учебы в школу в поселок Горноуральский. Ситуация действительно сложная, так как нужно немалое время, чтобы найти того, кто будет возить детей. Родители настаивают на том, что не имеют претензий к водителю без вакцинации, однако директору пришлось уволить мужчину. При этом она отметила, что водитель был профессионалом, а дети и коллеги всегда уважительно к нему относились.

Из-за водителя-антипрививочника без автобуса остались школьники села под Тагилом
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Известная картина «Тагильская Мадонна» стала частью выставки в Эрмитаже. Директор музея Михаил Пиотровский назвал «Линию Рафаэля» красивой и требующей размышления.

«Тагильская Мадонна» стала частью выставки в Эрмитаже
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