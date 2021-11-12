Инициативу по продаже алкоголя по QR-кодам готовы рассмотреть свердловские власти

Напомним, с инициативой введения QR-кодов накануне 11 ноября выступил уральский ресторатор. Сама система начала работать в Свердловской области 30 октября. Она коснулась всех общественных заведений. Теперь при входе в них граждане должны предъявлять QR-код. Не коснулось нововведение только продуктовых магазинов и аптек.