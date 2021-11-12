TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

На требование QR-кодов на уличных рынках пожаловались жители Верхней Пышмы

12 ноября 2021, 07:31
Фото: группа «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район» Вконтакте
О требовании QR-кодов на вещевом рынке пожаловались жители Верхней Пышмы. Они очень удивлены таким решением руководства.

Уже и на улице все запретили, ладно в здании, но на улице-то за что? Бедный рынок еле дышит, еще и такое исполняют. Удивительно, что во внутрь за продуктами в закрытое помещение можно без кода, а на улицу за вещами — нет, полный абсурд», сообщается в группе «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район».

Торговля на рынке ведется в незакрытых контейнерах.

При этом, требования к покупателям являются правомерными, пишет Znak со ссылкой на оперативный штаб Свердловской области.

Там объяснили, что если установлены разграниченные контейнеры, куда входят люди, то там торгуют не предметами первой необходимости, соответственно комплекс попадает под требования.

Напомним, система QR-кодов начала действовать в Свердловской области с 30 октября. Теперь и требуется предъявлять в большинстве общественных мест, в том числе торговых центрах и розничных магазинах, за исключением аптек и продуктовых точек.

«Где логика» и «Полный аут»: где и как проверяют QR-коды в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее

Материалы по теме
Ввести QR-коды в самолетах и поездах планирует правительство РФБорющаяся с онкологией девушка получила просроченный QR-код в ЕкатеринбургеПродавать алкоголь по QR-кодам предложил Евгению Куйвашеву уральский ресторатор
#QR-код#Верхняя Пышма#Коронавирус#Общество
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25