На требование QR-кодов на уличных рынках пожаловались жители Верхней Пышмы

Уже и на улице все запретили, ладно в здании, но на улице-то за что? Бедный рынок еле дышит, еще и такое исполняют. Удивительно, что во внутрь за продуктами в закрытое помещение можно без кода, а на улицу за вещами — нет, полный абсурд», сообщается в группе «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район».
Торговля на рынке ведется в незакрытых контейнерах.
При этом, требования к покупателям являются правомерными, пишет Znak со ссылкой на оперативный штаб Свердловской области.
Там объяснили, что если установлены разграниченные контейнеры, куда входят люди, то там торгуют не предметами первой необходимости, соответственно комплекс попадает под требования.
Напомним, система QR-кодов начала действовать в Свердловской области с 30 октября. Теперь и требуется предъявлять в большинстве общественных мест, в том числе торговых центрах и розничных магазинах, за исключением аптек и продуктовых точек.