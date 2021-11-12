О галлюцинациях после прививки от COVID-19 рассказали родственники екатеринбурженки

Галлюцинации продолжались три дня, и родственники приняли решение вызвать скорую помощь. Медики осмотрели бабушку и пояснили, что высокая температура может вызывать временные галлюцинации, а сама вакцина тут ни при чем. Еще через два дня температура у женщины спала и галлюцинации пропали, пишет Ура.ру.