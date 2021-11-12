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О галлюцинациях после прививки от COVID-19 рассказали родственники екатеринбурженки

12 ноября 2021, 09:47
Фото: 1MI
86-летнюю пенсионерку из Екатеринбурга стали мучить галлюцинации после второго компонента вакцины от COVID-19. Родственникам пришлось вызывать скорую помощь.

Внук пенсионерки рассказал, что она всегда отличалась крепким здоровьем и первую прививку перенесла незаметно. А после второго компонента у женщины поднялась высокая температура и начались галлюцинации: ей казались люди и животные, а также слышались звуки.

Галлюцинации продолжались три дня, и родственники приняли решение вызвать скорую помощь. Медики осмотрели бабушку и пояснили, что высокая температура может вызывать временные галлюцинации, а сама вакцина тут ни при чем. Еще через два дня температура у женщины спала и галлюцинации пропали, пишет Ура.ру.

Напомним, пенсионер из Екатеринбурга стал терять память после прививки от коронавируса. После проведенной МРТ выяснилось, что у мужчины рак мозга.

Терять память после прививки от COVID-19 начал пенсионер из Екатеринбурга
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