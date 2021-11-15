TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

42,3 млн планируется потратить за 1,5 года на содержание тагильских кладбищ

15 ноября 2021, 12:03
Фото: 1MI
Аукцион на 42,3 миллиона рублей на содержание кладбищ в Нижнем Тагиле объявила администрация города. Услуги необходимо оказывать с 1 января 2022 года по 30 июня 2023 года.

Подрядчику нужно будет поддерживать порядок на следующих объектах Нижнего Тагила:

  • Кладбище «Висимское» на улице Трудовая;
  • Кладбище «Пихтовые горы»;
  • Кладбище «Центральное» и Мемориал Славы на улице Краснознаменная, 140;
  • Кладбище «Южное» на Старателе;
  • Кладбище «Северное» в микрорайоне Рудник;
  • Кладбище «Юго-Западное» в микрорайоне Горбуново;
  • Кладбище микрорайона Ключики в районе улице Седова;
  • Кладбище в жилом районе Фотеево;
  • Кладбища в поселках Уралец, Висимо-Уткинск, Еква, селах Елизаветинское, Верхняя Ослянка, Серебрянка, Сулем, а также деревнях Захаровка, Заречная и Баронская.

В перечень работ входят скос травы и уборка мусора с территории общего пользования, вырубка аварийных деревьев, очистка дорог от снега и грейдирование, а также посадка цветов и уход за ними на территории колумбарной стены и Мемориала Славы на кладбище «Центральное».

Кроме того, подрядчику нужно заключить договор на вывоз отходов I–IV классов опасности с региональным оператором. Всего для сбора мусора на кладбищах необходимо установить 26 бункеров объемом восемь кубических метров.

Еженедельно подрядчик вместе с представителем администрации Нижнего Тагила должен объезжать и осматривать территории. В случае обнаружения дефектов по оказанным услугам, они должны быть устранены в течение двух дней.

Контракт будет действовать с момента заключения сторонами до 31 декабря 2023 года. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 24 ноября 2021 года.

Напомним, жители Рудника в Нижнем Тагиле пожаловались на массовое хищение оградок с могил на кладбище. Однако в полиции сообщили, что заявлений по этому поводу не поступало, по факту будет организована проверка.

О массовых хищениях оградок с могил на кладбище сообщили жители Нижнего Тагила
Узнать подробнее

Материалы по теме
Семейная ссора на кладбище в Тагиле закончилась сотрясением после удара лопатой27-летний артемовец зарезал на кладбище собутыльника и на 7 лет уехал в колониюМеста на кладбище в уральском городе заканчиваются из-за пандемии
#Кладбище#Содержание#Спарк#Администрация Нижнего Тагила#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экономика
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25