42,3 млн планируется потратить за 1,5 года на содержание тагильских кладбищ

В перечень работ входят скос травы и уборка мусора с территории общего пользования, вырубка аварийных деревьев, очистка дорог от снега и грейдирование, а также посадка цветов и уход за ними на территории колумбарной стены и Мемориала Славы на кладбище «Центральное».