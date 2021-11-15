42,3 млн планируется потратить за 1,5 года на содержание тагильских кладбищ

Подрядчику нужно будет поддерживать порядок на следующих объектах Нижнего Тагила:
В перечень работ входят скос травы и уборка мусора с территории общего пользования, вырубка аварийных деревьев, очистка дорог от снега и грейдирование, а также посадка цветов и уход за ними на территории колумбарной стены и Мемориала Славы на кладбище «Центральное».
Кроме того, подрядчику нужно заключить договор на вывоз отходов I–IV классов опасности с региональным оператором. Всего для сбора мусора на кладбищах необходимо установить 26 бункеров объемом восемь кубических метров.
Еженедельно подрядчик вместе с представителем администрации Нижнего Тагила должен объезжать и осматривать территории. В случае обнаружения дефектов по оказанным услугам, они должны быть устранены в течение двух дней.
Контракт будет действовать с момента заключения сторонами до 31 декабря 2023 года. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 24 ноября 2021 года.
Напомним, жители Рудника в Нижнем Тагиле пожаловались на массовое хищение оградок с могил на кладбище. Однако в полиции сообщили, что заявлений по этому поводу не поступало, по факту будет организована проверка.