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Обманувшая тагильчан на 1 млн рублей «турагент» призналась в мошенничестве

16 ноября 2021, 09:11
Фото: 1MI
Фиктивная турагент, которая продавала в Нижнем Тагиле несуществующие путевки, дала признательные показания.

Заявление в полицию написали 14 человек, было возбуждено уголовное дело. Общий ущерб составил более одного миллиона рублей. Злоумышленница уже дала признательные показания, сообщил редакции TagilCity.ru. источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, продолжаются розыски мошенницы-туаргента Оксаны Забавиной, которая обманула несколько десятков жителей Нижнего Тагила. Предположительно, она скрывается в Санкт-Петербурге. Забавина лишила тагильчан денег и отдыха, печатала поддельные билеты, а затем перестала выходить на связь. Часть денег пострадавшим вернул супруг мошенницы. Уголовное дело не было возбуждено и вернулось в полицию только после того, как потерпевшие написали коллективное заявление в прокуратуру. В полиции продолжается проверка.

Дело обманщицы-турагента возвращено в полицию после жалоб тагильчан в прокуратуру
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#Уголовное дело#Мошенница#Полиция#Турагентство#Нижний Тагил#Эксклюзив#Происшествия
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