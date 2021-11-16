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За отсутствие маски на заседании оштрафован мэр уральского города

16 ноября 2021, 08:32
Фото: сайт администрации Сосьвинского городского округа
Глава Сосьвинского городского округа Геннадий Макаров получил штраф в размере 10 тысяч рублей из-за отсутствия маски на заседании городской думы.

На чиновника составлен протокол за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения, а 15 ноября суд вынес решение о назначении штрафа.

Кто-то из присутствующих на заседании сфотографировал мэра, когда он сидел без маски на лице, пишет издание «Глобус». При этом глава округа утверждает, что он приспускал ее, чтобы попить воды.

Кто именно мог сделать снимок, мэр не знает. И самой фотографии он не видел, так как она была передана в полицию. Сам чиновник утверждает, что он попил воды и вернул маску, но суд, по его словам, во внимание доводы не принял.

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#Штраф#Сосьва#Коронавирус#Мэр#Общество
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