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На ужасные условия и холод пожаловалась пациентка детской больницы на Урале

17 ноября 2021, 14:51
Фото: 1MI
На условия в инфекционном отделении центральной городской больницы в Реже пожаловалась свердловчанка Мария. Она попала туда вместе с полуторагодовалым сыном и удивилась палате. Женщина сообщила об облупившейся штукатурке, ржавых батареях и сломанной мебели.

По словам Марии, в палате холодно, поскольку от деревянного окна сильно дует, а помещение согревает лишь небольшой обогреватель.

Когда сына вырвало на простынь, мне не смогли дать замену, говорят застирывать,пожаловалась мама.

Также сломанным оказался единственный стул. Ребенок хотел на него сесть, однако упал, поскольку стул развалился. На вопрос о белье врачи пояснили, что больница заполнена, поэтому прачечная не справляется. Также медики не могут ответить на вопрос, почему больница находится в таком состоянии, сообщает Е1.

О том, что ремонт медучреждения панировался, однако этому помешала пандемия коронавируса, прокомментировали в областном минздраве. По словам главного врача Александра Язвенко, для начала ремонтных работ было все готово, однако на данный момент отделения принимают много больных, поэтому начать ремонт не представляется возможным. В минздраве отметили, что по жалобе пациентке о стирке белья будет проведена проверка.

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