На ужасные условия и холод пожаловалась пациентка детской больницы на Урале

О том, что ремонт медучреждения панировался, однако этому помешала пандемия коронавируса, прокомментировали в областном минздраве. По словам главного врача Александра Язвенко, для начала ремонтных работ было все готово, однако на данный момент отделения принимают много больных, поэтому начать ремонт не представляется возможным. В минздраве отметили, что по жалобе пациентке о стирке белья будет проведена проверка.