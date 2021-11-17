Свердловская биатлонистка из Каменска-Уральского будет представлять Россию на IBU

Контрольные гонки проходили в Тюмени 15–16 ноября текущего года, по их итогам тренерский штаб женской сборной России по биатлону определился с составом, который будет представлять страну на предстоящих международных первенствах, сообщается в Telegram-канале Союза биатлонистов России.