TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Свердловская биатлонистка из Каменска-Уральского будет представлять Россию на IBU

17 ноября 2021, 05:23
Фото: 1МI
Биатлонистка из Каменска-Уральского Тамара Дербушева (Воронина) вошла в основной состав женской сборной РФ по биатлону на Кубок мира и Кубок IBU.

Контрольные гонки проходили в Тюмени 15–16 ноября текущего года, по их итогам тренерский штаб женской сборной России по биатлону определился с составом, который будет представлять страну на предстоящих международных первенствах, сообщается в Telegram-канале Союза биатлонистов России.

Фото: группа «Подслушано Каменск-Уральский» ВКонтакте

На масс-старте в Тюмени Тамара Дербушева (Воронина) упала и повредила винтовку, но этот инцидент не помешал ей войти в состав сборной.

Напомним, 7 уроженцев Нижнего Тагила могут попасть в состав олимпийских сборных России по своим видам спорта. Зимняя Олимпиада пройдет в Китае в феврале 2022 года.

Родившиеся в Нижнем Тагиле спортсмены претендуют на участие в зимней Олимпиаде-2022
Узнать подробнее

Материалы по теме
Старты этапов кубков мира по лыжным видам спорта пройдут впервые в Нижнем ТагилеБлагодарность от министра спорта получил тренер легкоатлет из КраснотурьинскаТагильчанин Сергей Бестужев стал лучшим на кубке УрФО по силовым видам спорта
#Международные соревнования#Биатлон#Свердловская область#Женщины#Сборная России#Каменск-Уральский#Спорт
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25