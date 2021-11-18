Школа № 24 в Нижнем Тагиле после капитального ремонта поменяет свой цвет

Замглавы Нижнего Тагила Валерий Суров провел на строительной площадке школы № 24 выездную встречу с родителями учеников, на котором обсуждались цветовые решения здания заведения и его внутренних помещений, сообщает пресс-служба мэрии.
Мне нравится активная позиция родителей и то, что наши мнения в вопросе цветовых решений сходятся. Думаю, что все пожелания, которые были высказаны сегодня, подрядчик учтет,сказал Суров.
Напомним, капитальный ремонт школы № 24 в Нижнем Тагиле начался весной текущего года. В здании отремонтируют фасад, внутренние перегородки и коммуникации, полностью заменят кровлю. На ремонтные работы будет потрачено чуть более 130 миллионов рублей, школа должна быть сдана не позднее 31 января 2022 года.