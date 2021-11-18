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Выживший в ДТП с двумя погибшими под Нижним Тагилом мальчик доставлен в Екатеринбург

18 ноября 2021, 05:23
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД
Семилетний мальчик, который выжил в результате ДТП под Нижним Тагилом, на вертолете медицины катастроф доставлен в ЦГКБ N 9 Екатеринбурга.

У ребенка в результате ДТП многочисленные травмы. У него диагностирована черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, перелом плечевой кости, ушиб легких и перелом бедренной кости. На данный момент его отправят на обследование, проведут КТ организма. После получения результатов анализов будет приниматься решение о схеме лечения, рассказал завотделом территориального Центра медицины катастроф Свердловской области Александр Савицкий, сообщает «Областное ТВ».

Напомним, утром 16 ноября 34-летняя водитель «Киа Рио» ехала в сторону Нижнего Тагила. Женщина не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Там она столкнулась с «Фольксваген Транспартер». В результате женщина и пассажир-мужчина скончались на месте. Выжил только их семилетний сын. Он был госпитализирован в больницу Нижнего Тагила.

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