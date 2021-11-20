До двух лет тюрьмы грозит продавцам «липовых» медотводов в Екатеринбурге

После этого полиция провела проверку и нашла двух мужчин, которые предлагали купить фиктивный медотвод. При этом заказчикам нужно было предоставить лишь паспортные данные и заплатить тысячу рублей. Справки злоумышленники печатали на бланках частной клиники и ставили печати медучреждения. Возбуждено уголовное дело за подделку документов, ранее один из подозреваемых уже был судим.