До двух лет тюрьмы грозит продавцам «липовых» медотводов в Екатеринбурге

Заявление в полицию написал директор одной из организаций города. Он рассказал, что сотрудник компании предоставил медотвод от вакцинации от COVID-19, который показался руководителю ненастоящим. Работник отказался показать лицензию клиники, которая выдала справку.
После этого полиция провела проверку и нашла двух мужчин, которые предлагали купить фиктивный медотвод. При этом заказчикам нужно было предоставить лишь паспортные данные и заплатить тысячу рублей. Справки злоумышленники печатали на бланках частной клиники и ставили печати медучреждения. Возбуждено уголовное дело за подделку документов, ранее один из подозреваемых уже был судим.
Также сотрудники правоохранительных органов разыскивают покупателей, которые успели приобрести фиктивные медотводы, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Напомним, за покупку поддельного медотвода сотруднице школы из села Баженовское грозит до одного года лишения свободы. Полицейские проводят проверку и устанавливают продавца.