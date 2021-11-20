Свердловские чиновники запустили в соцсетях QR-челлендж

Чиновники разных уровней в Свердловской области вслед за губернатором Евгением Куйвашевым начали публиковать в соцсетях свои QR-коды. Своеобразный челлендж подхватили и сотрудники администрации Нижнего Тагила.

Сюжет Вакцинация от коронавируса в Свердловской области