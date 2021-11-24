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Posted 24 ноября 2021, 16:10

Published 24 ноября 2021, 16:10

Modified 18 сентября 2022, 14:25

Updated 18 сентября 2022, 14:25

Минздрав зарегистрирует вакцину для детей «Спутник-М»

Минздрав зарегистрирует вакцину для детей «Спутник-М»

24 ноября 2021, 16:10
Фото: 1MI.
Сюжет
Коронавирус
Планируется, что сегодня, 24 ноября, Минздрав России зарегистрирует вакцину против COVID-19, рассчитанную на подростков. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Разработкой препарата занимался центр Гамалеи. Он будет рассчитан на подростков от 12 до 17 лет. Голикова рассказала об этом во время совещания у президента России Владимира Путина, сообщают «РИА Новости».

Ранее стало известно, что в министерство были поданы документы, необходимые для ее регистрации. Отмечаемся, что привиться школьник сможет добровольно, для этого нужно лишь согласие либо родителей, либо законных представителей.

Напомним, свердловские власти внесли изменения в указ о введении QR-кодов. Теперь несовершеннолетние студенты смогут посещать ТЦ без родителей, нужно только показать студенческий билет.

Свердловским несовершеннолетним студентам разрешено ходить в ТЦ без взрослых
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#Коронавирус#Россия#Здоровье#Подростки#Вакцинация
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