Минздрав зарегистрирует вакцину для детей «Спутник-М»

Posted 24 ноября 2021, 16:10
Published 24 ноября 2021, 16:10
Modified 18 сентября 2022, 14:25
Updated 18 сентября 2022, 14:25
Разработкой препарата занимался центр Гамалеи. Он будет рассчитан на подростков от 12 до 17 лет. Голикова рассказала об этом во время совещания у президента России Владимира Путина, сообщают «РИА Новости».
Ранее стало известно, что в министерство были поданы документы, необходимые для ее регистрации. Отмечаемся, что привиться школьник сможет добровольно, для этого нужно лишь согласие либо родителей, либо законных представителей.
Напомним, свердловские власти внесли изменения в указ о введении QR-кодов. Теперь несовершеннолетние студенты смогут посещать ТЦ без родителей, нужно только показать студенческий билет.