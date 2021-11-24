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Posted 24 ноября 2021, 09:24

Published 24 ноября 2021, 09:24

Modified 29 ноября 2024, 18:28

Updated 29 ноября 2024, 18:28

Введение QR-кодов в общественном транспорте прокомментировал Павел Креков

Введение QR-кодов в общественном транспорте прокомментировал Павел Креков

24 ноября 2021, 09:24
Фото: 1MI.
Сюжет
Коронавирус
Возможное введение QR-кодов в общественном транспорте прокомментировал во время брифинга заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

Мы достаточно серьезно прорабатываем эту тему, специальная рабочая группа выедет в Татарстан, чтобы изучить положительные и отрицательные моменты такого решения, заявил Павел Креков.

Между тем перевозчики Нижнего Тагила, а также жители города высказались по поводу такого решения властей. По мнению горожан, это притесняет их права, а перевозчики считают, что будут возникать спорные ситуации.

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#Коронавирус COVID-19#Коронавирус#Павел Креков#QR-код
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