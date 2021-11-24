Введение QR-кодов в общественном транспорте прокомментировал Павел Креков

Posted 24 ноября 2021, 09:24
Published 24 ноября 2021, 09:24
Modified 29 ноября 2024, 18:28
Updated 29 ноября 2024, 18:28
Мы достаточно серьезно прорабатываем эту тему, специальная рабочая группа выедет в Татарстан, чтобы изучить положительные и отрицательные моменты такого решения, заявил Павел Креков.
Между тем перевозчики Нижнего Тагила, а также жители города высказались по поводу такого решения властей. По мнению горожан, это притесняет их права, а перевозчики считают, что будут возникать спорные ситуации.