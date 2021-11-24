Вопрос жесткой схемы QR-кодов в транспорте обсуждают власти Свердловской области

По словам источника во власти, если соответствующую схему утвердят, то она начнет действовать с 15–20 декабря. Объявят об этом заранее — уже в начале месяца. Это сделано для того, чтобы как можно больше уральцев успели вакцинироваться, сообщает Ура.ру.