Вопрос жесткой схемы QR-кодов в транспорте обсуждают власти Свердловской области

Posted 24 ноября 2021, 17:43
Published 24 ноября 2021, 17:43
Modified 29 ноября 2024, 18:28
Updated 29 ноября 2024, 18:28
По словам источника во власти, если соответствующую схему утвердят, то она начнет действовать с 15–20 декабря. Объявят об этом заранее — уже в начале месяца. Это сделано для того, чтобы как можно больше уральцев успели вакцинироваться, сообщает Ура.ру.
Однако другой источник заявил, что на данный момент в приоритете остается введение QR-кодов исключительно в междугородних автобусах.
Напомним, жители Нижнего Тагила, а также директор МУП «Тагильский трамвай» Игорь Темнов и директор ООО «Объединение Союз-НТ» Александр Петров высказали свое мнение по поводу введения в общественном транспорте QR-кодов.