Незнакомец в капюшоне застрелил посетителя кафе в Екатеринбурге

Нападение произошло вечером 24 декабря. Посетитель кафе просто пил чай за столиком, когда в помещение вошел незнакомец в синей куртке с капюшоном на голове и маской на лице, выстрелил и быстро ретировался с места преступления. Огнестрельная рана, нанесенная нападавшим, оказалась смертельной, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД. Полиции о совершенном преступлении в 20.52 сообщили врачи скорой помощи, прибывшие на вызов.
Сейчас на месте преступления работают правоохранительные органы. Личность убитого мужчины 1965 года рождения уже установлена. Идет опрос очевидцев и поиск возможных свидетелей, также помощь в задержании незнакомца в капюшоне «по горячим следам» оказывает полицейский-кинолог с немецкой овчаркой по кличке «Жасмин», сообщили в пресс-службе областного СК.