В Свердловской области за сутки 564 человека заболели коронавирусом и 29 умерли

Если вчера на Среднем Урале был зарегистрирован 571 новый случай COVID-19, то сегодня 564. Суточная заболеваемость понемногу начинает снижаться. Однако темпы не такие, каких бы хотелось врачам. Как и во многих регионах России, в Сверловской области сказывается плохое соблюдение ограничительных мер, в том числе и масочного режима.
Общее количество зафиксированных в регионе случаев инфицирования людей составляет 195 963. Нарастающим итогом диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+219), Алапаевска и Алапаевского района, Артемовского, Артинского, Асбестовского городских округов, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верх-Нейвинского городского округа, Верхнего Дуброво, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхней Туры, Верхотурья, Горноуральского городского округа, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижнесергинского района, Нижнетуринского городского округа, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Североуральска, Серова, Сосьвы, Среднеуральска, Сухого Лога, Сысертского, Тавдинского, Талицкого, Тугулымского, Туринского и Шалинского городских округов.
Что касается переболевших. За последние 24 часа их в Свердловской области тоже прибавилось - на 489 человек. Общее число закрывших больничных лист достигло 168 840 жителей.
Остаются в стационарах 2560 человек. Из общего числа госпитализированных 457 пациентов сейчас в тяжелом состоянии. Из них 288 в реанимации, в том числе 224 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. По региону на 26 декабря зафиксировано еще 29 смертельных случаев от коронавирусной инфекции. Общее количество летальных исходов с начала пандемии достигло 9 268 человек.