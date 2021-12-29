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В Нижнем Тагиле простятся с погибшим от руки мужчины двухлетним малышом

29 декабря 2021, 06:23
Фото: Pixabay
30 декабря в Нижнем Тагиле состоятся похороны ребенка. Малыша ударил сожитель матери. Травма оказалась смертельной.

Вечером 21 декабря в больницу Нижнего Тагила привезли двухлетнего мальчика. Врачи диагностировали ушиб и черепно-мозговую травму, повлекшую отек за собой отек головного мозга. Медики до конца боролись за жизнь ребенка, но спасти его не смогли. Малыш так и не вышел из комы. Через семь дней он скончался в реанимации.

Мешавший смотреть телевизор двухлетний мальчик скончался в реанимации Нижнего Тагила
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По данному факту проводилась проверка. Следователи тагильского отдела СК выяснили, что 24-летняя мама оставила сына с сожителем. Ребенок помешал смотреть телевизор, и мужчина его ударил. Правда, на допросе подозреваемый сознался в этом не сразу. По одним показаниям, мальчик сам разбил себе голову во время игры. По другим, он получил подзатыльник и, потеряв равновесие, ударился затылком.

Судмедэксперты и врачи сошлись во мнении: ребенок пережил клиническую смерть. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровья человека возбуждено уголовное дело, которая предусматривает максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы. Мать ребенка работает официанткой и уже привлекалась к ответственности за асоциальное поведение. В отличие от сожителя, она сейчас на свободе.Похороны ребенка состоятся 30 декабря.

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