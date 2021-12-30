Подарить дом отцу шестерых детей пообещал Евгений Куйвашев

Куйвашев написал, что уже провел совещание со специалистами, со строителями и будет пытаться решить вопрос. Отмечается, что погибшая супруга Юлия имела награду «Материнская доблесть». К ней прилагается выплата свыше 40 тысяч, но получить их по закону отец не может. Губернатор подчеркнул, что проработает и эту тему.