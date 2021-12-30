TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Подарить дом отцу шестерых детей пообещал Евгений Куйвашев

30 декабря 2021, 15:56
Фото: 1MI
В 2021 году многодетный отец из Свердловской области Виктор Шипицын лишился супруги, поэтому теперь он один занимается воспитанием шестерых детей. Самому младшему недавно исполнился месяц.

Губернатор Евгений Куйвашев пообещал заняться вопросом жилья для многодетного отца. Об этом он заявил на своей личной странице в Instagram. Не так давно Виктор возобновил работу в больнице Екатеринбурга. Воспитанием детей также занимается бабушка.

Куйвашев написал, что уже провел совещание со специалистами, со строителями и будет пытаться решить вопрос. Отмечается, что погибшая супруга Юлия имела награду «Материнская доблесть». К ней прилагается выплата свыше 40 тысяч, но получить их по закону отец не может. Губернатор подчеркнул, что проработает и эту тему.

Материалы по теме
Выселения боится многодетная семья в Екатеринбурге из-за блокировки сайта кооперативаМногодетная мать из Первоуральска признана виновной в использовании пиратского софтаМногодетного отца из Сосьвы будут судить за избиение сына и угрозу убить детей
#Свердловская область#Евгений Куйвашев#Многодетные семьи#Дом#Общество
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25