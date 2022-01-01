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Два человека погибли и два пострадали в результате ДТП под Каменском

1 января 07:47
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В результате столкновения двух автомобилей на трассе «Екатеринбург — Шадринск — Курган» два человека погибли. Еще два пострадавших, в том числе 14-летнего подростка, отвезли в больницу.

Около 19 часов 31 декабря на 128 километре трассы под Каменск-Уральским столкнулись две иномарки. Как рассказали TagilCity.ru в ГИБДД Свердловской области, 58-летний водитель за рулем Renault Scenic вылетел на полосу встречного движения. Там компактвэн допустил лобовое столкновение с BMW-Х6.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Водителя «немца» и его 14-летнюю дочь госпитализировали в травматологическое отделение местной горбольницы с различными травмами. 58-летний свердловчанин и его пассажирка погибли на месте.

В настоящий момент все обстоятельства ДТП устанавливаются.

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