Два человека погибли и два пострадали в результате ДТП под Каменском

Около 19 часов 31 декабря на 128 километре трассы под Каменск-Уральским столкнулись две иномарки. Как рассказали TagilCity.ru в ГИБДД Свердловской области, 58-летний водитель за рулем Renault Scenic вылетел на полосу встречного движения. Там компактвэн допустил лобовое столкновение с BMW-Х6.