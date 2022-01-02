TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Погорельцам в Сухом Логу дадут временное жилье

2 января 11:21
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
О подготовке жилья в маневренном фонде Сухого Лога распорядился губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Этой ночью в городе произошел пожар. Без крыши над головой остались жители многоквартирного дома.

Возгорание произошло в деревянном доме на улице Милицейской. Стены, перегородки и крыша горели несколько часов кряду, пока пожар не затушили боевые расчеты МЧС. Они же эвакуировали на улицу 40 человек. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Пожар в Сухом Логу уничтожил дом на площади 500 квадратных метров
Узнать подробнее

К настоящему моменту часть погорельцев размещены в одной из местных школ. В правительстве Свердловской области знают о ЧП и принимают меры. Губернатор Евгений Куйвашев распорядился оказать людям всю необходимую помощь. По его распоряжению в Сухом Логу планируют подготовить жильё в маневренном фонде, а также решать вопрос с выплатами на первоочередные нужды.

Жители трех уцелевших подъездов возвращаются домой. Аварийные бригады восстанавливают там электроснабжение. А вот жители еще двух подъездов этого сделать не смогут: квартиры непригодны для жилья. Таковых в этом доме 75 человек.

Жители города через социальные сети организовали сбор вещей для погорельцев. Также сейчас решается вопрос, связанный с формированием продуктовых наборов. Об этом предпринимателей попросили местные власти. Поврежденный дом планируют чуть позже осмотреть. Создается межведомственная комиссия.

Материалы по теме
Полсотни человек эвакуированы из дома из-за пожара в НевьянскеВ Нижнем Тагиле во время пожара в многоквартирном доме спасли 12 человекВ Екатеринбурге во время пожара в 10-этажном доме спасли более 30 человек
#Свердловская область#Новости УрФО#Происшествия
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25