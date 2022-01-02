Погорельцам в Сухом Логу дадут временное жилье

К настоящему моменту часть погорельцев размещены в одной из местных школ. В правительстве Свердловской области знают о ЧП и принимают меры. Губернатор Евгений Куйвашев распорядился оказать людям всю необходимую помощь. По его распоряжению в Сухом Логу планируют подготовить жильё в маневренном фонде, а также решать вопрос с выплатами на первоочередные нужды.