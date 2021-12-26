В Нижнем Тагиле во время пожара в многоквартирном доме спасли 12 человек

Сотрудники МЧС в Нижнем Тагиле 25 декабря спасли 12 человек. Произошло это во время пожара в многоквартирном доме.

Сообщение о возгорании в жилом доме спасатели получили в 17.25. Выяснилось, что горит квартира на третьем этаже трехэтажного многоквартирного дома. Диспетчер сразу направил на адрес боевые расчеты. По прибытии первых автоцистерн на место, огнем было охвачено помещение на площади 15 квадратных метров. Борьбу с пожаром вели десять специалистов МЧС. Параллельно с этим осуществлялась спасательная операция. На улицу из задымленного подъезда вывели 12 человек. Ликвидировать открытое горение получилось всего за 10 минут. Дальше огнеборцы занимались разбором сгоревших конструкций, завершив свою работу в 17.52 вечера. Обошлось без жертв и пострадавших, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

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