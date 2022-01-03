Пострадали 3 человека: ДТП с 5 машинами произошло на трассе под Екатеринбургом

По ее словам, ехавший за их машиной автолюбитель не соблюдал скоростной режим, в результате чего его развернуло на обочине, а в автомобиль врезался джип. Как стало известно, в ДТП пострадали пять автомобилей и три человека, но никакого возгорания не было, сообщает Е1 со ссылкой на областное МЧС. Там рассказали, что инцидент произошел на 282-м километре автодороги Серов — Екатеринбург.