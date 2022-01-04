6 погибли и 27 пострадали: как водители Свердловской области начали новый год

С 31 декабря по 3 января на автодорогах Свердловской области зарегистрировано 18 аварий, в результате которых люди получили травмы. В госавтоинспекции добавили, что большинство аварий произошло по вине водителей, не соблюдающих скоростной режим, правила обгона и очередность проезда, а также из-за находящихся на проезжей части пешеходов.