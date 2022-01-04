6 погибли и 27 пострадали: как водители Свердловской области начали новый год

В Свердловской области за 4 дня новогодних праздников 6 человек погибли и еще 27 получили травмы в результате дорожно-транспортных происшествий. Среди пострадавших — семь детей, рассказали TagilCity.ru в УГИБДД региона.
С 31 декабря по 3 января на автодорогах Свердловской области зарегистрировано 18 аварий, в результате которых люди получили травмы. В госавтоинспекции добавили, что большинство аварий произошло по вине водителей, не соблюдающих скоростной режим, правила обгона и очередность проезда, а также из-за находящихся на проезжей части пешеходов.
Так, два смертельных ДТП произошли 31 декабря и 3 января на трассе «Екатеринбург-Шадринск-Курган». Остальные аварии с пострадавшими произошли по направлениям «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов», «Пермь-Екатеринбург», а также в Нижнесергинском районе.