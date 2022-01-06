TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Куйвашев заявил о пользе коронавирусных каникул в Свердловской области

6 января 13:47
Фото: pixabay.com
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил о пользе приостановки работы QR-кодов на своей странице в Instagram.

Глава региона отметил, что 6 января впервые с середины июля 2021 года суточная заболеваемость COVID-19 составила менее 400 случаев, а за месяц показатель снизился на 43%, в том числе благодаря и вакцинации. Уже привито 57% свердловчан, прививки можно поставить и в праздничные дни.

Больницы Свердловской области постепенно возвращаются к оказанию плановой помощи населению, написал Евгений Куйвашев.

Напомним, за сутки с 5 по 6 января коронавирус был диагностирован у 390 жителей Свердловской области. Выписано было 487 человек, зарегистрирован 21 летальный случай от инфекции.

Коронавирус в Свердловской области за сутки подтвердился у 390 человек
Узнать подробнее

Материалы по теме
Отметку в 17 тысяч человек превысило число заболевших коронавирусом в Нижнем ТагилеНовый штамм коронавируса обнаружили на юге ФранцииКоронавируса подтвердился ещё у 421 жителя Свердловской области
#Заболеваемость#Свердловская область#Евгений Куйвашев#Коронавирус#Коронавирус COVID-19
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25