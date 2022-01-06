Куйвашев заявил о пользе коронавирусных каникул в Свердловской области

Глава региона отметил, что 6 января впервые с середины июля 2021 года суточная заболеваемость COVID-19 составила менее 400 случаев, а за месяц показатель снизился на 43%, в том числе благодаря и вакцинации. Уже привито 57% свердловчан, прививки можно поставить и в праздничные дни.
Больницы Свердловской области постепенно возвращаются к оказанию плановой помощи населению, написал Евгений Куйвашев.
Напомним, за сутки с 5 по 6 января коронавирус был диагностирован у 390 жителей Свердловской области. Выписано было 487 человек, зарегистрирован 21 летальный случай от инфекции.