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ГИБДД предупредила тагильских водителей о неблагоприятных дорожных условиях

7 января 10:19
Фото: ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское»
В Нижнем Тагиле из-за неблагоприятных погодных условий на дороге возникла сложная обстановка. Отмечается низкая температура, выпадение осадкой и плохая видимость.

На данный момент на дорогах работают дорожные и коммунальные службы, но из-за машин, которые жители оставили на стоянках, не представляется возможным полностью почистить дороги и улицы. Рекомендуется переставить машины, сообщает ОГИБДД МУ МВД «Нижнетагильское».

Водителям советуют отложить поездки на продолжительное расстояние, либо использовать железнодорожный транспорт. В том случае, если поездки избежать не удается, необходимо соблюдать ПДД, держать безопасное расстояние между машинами и не совершать опасных маневров. Во время снегопада нужно понижать скорость и не забывать о пешеходах.

Напомним, 6 января эвакуируют с парковки автомобили, поставленные на стоянки для инвалидов у торгового центра DEPO в Нижнем Тагиле.

Машины нарушителей эвакуируют с парковки у ТЦ DEPO в Нижнем Тагиле
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#Скользкая дорога#ГИБДД#Дорога#ДТП#Нижний Тагил#Транспорт
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