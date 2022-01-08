10 января в Казахстане объявлено днем национального траура

Улицы в городах Казахстана продолжают очищать от людей, вступивших в противоборство с силами правопорядка. Разграбив магазины с оружием, мирные демонстранты автоматом превратили себя в террористов. От пуль гибнут не только полицейские с военными, но и мирные жители, в том числе дети, сообщил уполномоченный по правам ребенка в Республике Аружан Саин. Известно, как минимум, о двух таких случаях. Во время прогулки 5 января погиб подросток. А днем позже в автомобиле, попавшем под перекрестный огонь, скончалась малолетняя девочка.