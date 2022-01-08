10 января в Казахстане объявлено днем национального траура

Улицы в городах Казахстана продолжают очищать от людей, вступивших в противоборство с силами правопорядка. Разграбив магазины с оружием, мирные демонстранты автоматом превратили себя в террористов. От пуль гибнут не только полицейские с военными, но и мирные жители, в том числе дети, сообщил уполномоченный по правам ребенка в Республике Аружан Саин. Известно, как минимум, о двух таких случаях. Во время прогулки 5 января погиб подросток. А днем позже в автомобиле, попавшем под перекрестный огонь, скончалась малолетняя девочка.
По информации РенТВ, среди злоумышленников есть проходившие подготовку в иностранных государствах. На это якобы указывает почерк совершенных преступлений. Некоторые тела силовиков, отбитые военными в ходе боев, оказались обезглавленными. А кроме этого есть масса очевидцев того, как якобы мирные демонстранты вламывались в оружейные и ювелирные магазины. Грабили и открыто убивали на улицах.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев неоднократно призывал сложить оружие, ведь правительство пошло на уступки демонстрантов, возмущенных ростом цен на сжиженный газ. Но это мало устроило тех, кто решил воспользоваться недовольством водителей. Поэтому со 2 января в городах уже небезопасно. Так, в некогда спокойном Алматы (до переименования Алма-Ата, прим. ред.) до сих пор слышны автоматные очереди и одиночные выстрелы.
Помощь Казахстану оказывает Россия и другие страны по договору о коллективной безопасности. Миротворческие контингенты продолжают прибывать в Республику и заступают на боевое дежурство. Режим чрезвычайного положения сохраняется, действует комендантский час. Президентом подписано распоряжение об объявлении общенационального траур «в связи с гибелью людей в результате совершенных в Республике Казахстан террористических актов». 10 января в охваченной протестами стране приспустят государственные флаги.
Участников массовых беспорядков будут «вычислять», задерживать и судить. К настоящему моменту полиция сообщает о почти что 4, 5 тысячах подозреваемых в этом. В ходе боев погибли более 18 силовиков и ранены свыше 350 правоохранителей.